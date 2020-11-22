Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 22 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 204 человек. Общее число заболевших – 15 296 человек. Выздоровели – 9 658.
Бокситогорский район (253): Бокситогорск (+1);
Волосовский район (499): Волосово (+2), Кикерино (+2), Бегуницы (+1), Терпилицы (+1), Торосово (+2);
Волховский район (393): Волхов (+7), Колчаново (+1), Сясьстрой (+1), Паша (+1) Новая Ладога (+3), Селиваново (+1);
Всеволожский район (4131): Мурино (+14), Всеволожск (+11), Кудрово (+4), Новое Девяткино (+4), Щеглово (+1); Сертолово (+6), Старая (+2), Хязельки (+1), Романовка (+2), Бугры (+1), Агалатово (+1), Дубровка (+1), Павлово (+1), Углово (+1), Лупполово (+1), Лесколово (+1);
Выборгский район (1339): Выборг (+9), Победа (+1), Рощино (+2), Лужайка (+1), Приветнинское (+3), Пруды (+2);
Гатчинский район (2975): Гатчина (+6), Никольское (+1), Сиверский (+2), Малое Верево (+1), Терволово (+3), Коммунар (+2), Малые Колпаны (+1), Химози (+1), Выра (+1), Мыза (+1), Петрово (+1),
Кингисеппский район (483): Кингисепп (+8), Ополье (+1), Большая Пустомержа (+1);
Киришский район (626): Кириши (+2), Будогощь (+3);
Кировский район (615): Кировск (+4), Отрадное (+2), Синявино (+1);
Лодейнопольский район (227): Лодейное Поле (+7);
Ломоносовский район (704): Новоселье (+1), Аннино (+2), Вариксолово (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Копорье (+1), Черемыкино (+1), Заостровье (+1),
Лужский район (356): Луга (+2), Торковичи (+1), Заклинье (+1), Осьмино (+1), Дзержинского (+1), Ретюнь (+1);
Подпорожский район (135): Винницы (+1), Никольский (+2), Подпорожье (+1), Вознесенье (+4);
Приозерский район (700): Приозерск (+5), Саперное (+5), Владимировка (+1);
Сланцевский район (410): Сланцы (+10), Выскатка (+1);
Тихвинский район (670): Тихвин (+5), Красава (+2);
Тосненский район (780): Нурма (+1), Тельмана (+3), Никольское (+1), Федоровское (+3), Форносово (+1).