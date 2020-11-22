Петербуржец, выбросивший мальчика-инвалида из окна третьего этажа, арестован

Невский районный суд заключил под стражу Александра Лоскачева, задержанного за то, что выбросил мальчика-инвалида из окна третьего этажа, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Лоскачев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-п.в ч.2 ст.105 УК России (покушение на убийство). Срок ареста по 20.01.2021», — говорится в сообщении пресс-службы судов города.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга задержан по подозрению в том, что выбросил мальчика-инвалида из окна третьего этажа, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

«Подозреваемый вечером 20 ноября, находясь в квартире одного из домов по улице Дыбенко, взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, имеющего инвалидность, вызванную психическим заболеванием, и перекинул его через оконный проем лоджии», — сказано в сообщении.

Ребенок упал с высоты третьего этажа. Он остался жив, мальчику оказана медицинская помощь.

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В пресс-службе судов Петербурга добавили, что вину в совершении преступления мужчина не признает.