Гаражи с угнанными Hyundai Tucson обнаружили в Ленобласти

Серийного угонщика задержали сотрудники правоохранительных органов.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ленобласти, в Ломоносовском районе были обнаружены гаражи с угнанными Hyundai Tucson.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который держал угнанные автомобили в поселке Сашино.

Отмечается, что общий ущерб составил более 1,4 миллиона рублей.

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