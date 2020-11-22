Гаражи с угнанными Hyundai Tucson обнаружили в Ленобласти

Серийного угонщика задержали сотрудники правоохранительных органов.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Ленобласти, в Ломоносовском районе были обнаружены гаражи с угнанными Hyundai Tucson.
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который держал угнанные автомобили в поселке Сашино.
Отмечается, что общий ущерб составил более 1,4 миллиона рублей.
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