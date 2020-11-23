Видео: родители дерутся и стреляют после ссоры в родительском чате в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, в Санкт-Петербурге родители поссорились в родительском чате и вышли выяснять отношения во двор домов № 19 и № 21 по проспекту Тореза 21 ноября около 21:00.

Жители домов услышали стрельбу и вызвали полицию. В отдел доставили шестерых человек в возрасте 28-35 лет. Выяснилось, что один из участников потасовки стрелял из травматического пистолета. Пули никого не задели.

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» опубликовано видео произошедшего. По данным полиции, стрельба велась в воздух с целью напугать. В людей пистолетом не целились.