Иномарка сбила 11-летнюю девочку в поселке имени Свердлова

В полицию Всеволожского района 22 ноября около 17:30 сообщили о том, что на улице Ольховой в поселке имени Свердлова сбили ребенка.

Пострадавшей оказалась 11-летняя девочка. Автомобиль марки Opel сбил ее, когда она перебегала через проезжую часть в неположенном месте. Девочку госпитализировали во всеволожскую районную больницу.

Врачи диагностировали многочисленные травмы головы и тела. Обстоятельства ДТП устанавливаются.