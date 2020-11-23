Иномарка сбила 11-летнюю девочку в поселке имени Свердлова

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 22 ноября около 17:30 сообщили о том, что на улице Ольховой в поселке имени Свердлова сбили ребенка.

Пострадавшей оказалась 11-летняя девочка. Автомобиль марки Opel сбил ее, когда она перебегала через проезжую часть в неположенном месте. Девочку госпитализировали во всеволожскую районную больницу.

Врачи диагностировали многочисленные травмы головы и тела. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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23.11.2020 115
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