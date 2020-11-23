Видео: завершен 3D-проект развязки с Мурманским шоссе в Кудрово

Как сообщал ivbg.ru, на Мурманском шоссе в Кудрово может появиться развязка. Начало строительства запланировано на 2021 год.

В пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области показали, как будет работать развязка с Мурманским шоссе в Кудрово. Проектирование завершено, а документация передана на оценку. Заключение экспертизы ожидается в конце 2020 года или начале 2021 года.

Если оно будет положительным, следующий этап – определение схемы финансирования и проведение электронного тендера на выбор подрядчика для строительства.

Видео: @dorogi_lo