Ленобласть обновляет водоснабжение в 132 многоквартирных домах

Обновленные системы водоснабжения в 2020 году появятся в домах в Бокситогорске, Гатчине, Лебяжье, Скреблово, Аннино, Ефимовский, Осьмино.

По программе в 2020 году предстояло капитально отремонтировать системы холодного водоснабжения в 88 домах, горячего — в 44. Большая часть работ завершена.

Напомним, в Ленобласти продолжается программа капремонта кровель. Всего в 2020 году реализуются договоры на замену 85 кровель, практически на всех объектах работы завершены: в Волосовском районе — в деревне Ущевицы, 16, поселке Сумино, 70 и деревне Рабитицы, 10. Сданы в эксплуатацию объекты на Кирова, 22 и 25 и Горького, 22 в Кировске, на ул. Лужской, 4 в поселке Серебрянский.

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Также в регионе продолжается программа расселения аварийного жилья. Специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. На новую программу 2019-2024 годов уже предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.