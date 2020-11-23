Петербуржец и два эстонца синтезировали 60 кг запрещенного вещества.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали трех подозреваемых в обустройстве нарколаборатории в Тосненском районе Ленобласти. В доме, где располагалась лаборатория, полиция нашла 60 кг синтетического наркотика.

Задержано трое подозреваемых. Один — житель Санкт-Петербурга по имени Сергей. Двое других — эстонцы с криминальным прошлым. 37-летний Александр находился в розыске Интерпола по делу об убийстве. 38-летний Павел поначалу жил в в Нарве. В 2007 году вышел из тюрьмы и перебрался в Санкт-Петербург, сообщает 47News.