Фото: смертельная авария блокировала «Сортавалу» у Орехово – погибли двое

Автор: Сергей Агутин
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На 42-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» 23 ноября в 19:30 Range Rover столкнулся с грузовым автомобилем.

Орехово
Орехово

В результате ДТП погибли два человека – водитель и пассажир легковой машины. А поврежденные автомобили полностью перекрыли съезд из Орехово в сторону Приозерска Ленинградской области.

На время ликвидации последствий аварии силами обслуживающей дорогу подрядной организации был организован объезд по дороге Стеклянный – Васкелово.

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23.11.2020 96
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