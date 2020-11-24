Фото: смертельная авария блокировала «Сортавалу» у Орехово – погибли двое

На 42-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» 23 ноября в 19:30 Range Rover столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате ДТП погибли два человека – водитель и пассажир легковой машины. А поврежденные автомобили полностью перекрыли съезд из Орехово в сторону Приозерска Ленинградской области.
На время ликвидации последствий аварии силами обслуживающей дорогу подрядной организации был организован объезд по дороге Стеклянный – Васкелово.
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23.11.2020 96