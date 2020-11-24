«Будут другие кадры в фонде работать»: Дрозденко не оценил закупку автомобиля для Фонда капремонта за 5 млн

Сотрудниками Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области был размещен тендер на закупку автомобиля за 4 миллиона 804 тысячи рублей.

Согласно техзаданию, организации необходим новый Volkswagen Touareg 2.0 АТ или аналог 2020 года выпуска. Житель Ленинградской области сообщил о крупной закупке в Instagram Александра Дрозденко.

Сотрудники Фонда написали свою версию происхождения денег на закупку, указав на «собственные средства». На это глава региона недвусмысленно посоветовал вести себя скромнее и отменить закупку.