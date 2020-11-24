Погибшего водителя вырезали из машины после ДТП в деревне Глинка

ДТП произошло 23 ноября около 17:00 на улице Центральной в деревне Глинка Тосненского района Ленинградской области.

В результате столкновения «ВАЗ-2115» с автомобилем марки Mercedes-Benz погиб 48-летний водитель отечественной машины. Тело оказалось зажатым в поврежденном салоне.

Доставали его сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно при помощи гидравлического инструмента. Обстоятельства происшествия устанавливаются.