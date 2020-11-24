В Выборге умер инвалид, не дождавшись скорой помощи – ее ожидали более 8 часов  

В паблике «Интересные события в Выборге» сообщают: лежачий инвалид 1 группы умер в Выборге, не дождавшись скорой помощи, которая не приезжала в течение 8 часов.

Еще 23 ноября в паблике был размещен пост, в котором интересовались, как сбить температуру. У лежачего инвалида 1 группы она поднялась до 41,5 градусов. Скорую помощь вызвали в промежуток с 13:00 до 14:00. Но к моменту публикации поста – в 23:24 – скорая так и не приехала.

В комментариях к посту неравнодушные жители дали ряд советов. К сожалению, 24 ноября в 01:16 стало известно, что инвалид умер, так и не дождавшись помощи от врачей.