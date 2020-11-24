В Ленобласти выявили 204 новых зараженных коронавирусом 24 ноября

За последние сутки в России выявлено 24 326 случаев COVID-19 в 85 регионах.

За сутки зафиксирован 491 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончался 37 031 человек.

Динамика заболевания по городам и регионам:

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: