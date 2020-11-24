25 ноября в Ленобласти местами пройдут небольшие осадки

В среду, 25 ноября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно сообщениям синоптиков, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер переменный 2-5 м/с, в конце дня на западе южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток -3…+2 гр. На дорогах местами будет скользко. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем мало изменится.

Ранее мы рассказывали, что по прогнозам синоптиков, предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году.