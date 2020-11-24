За 10 месяцев 2020 года Сбербанк в Ленининградской области выдали порядка 7 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 15 млрд рублей. Это на 6% больше в количественном выражении и на 20% – в объеме, чем за весь 2019 год. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то разница составила около 35% и 90% соответственно.

По льготной программе «Господдержка 2020» с апреля по октябрь жители Ленининградской области оформили 1 035 кредитов общим объемом 2,9 млрд рублей.

Сбербанк также отмечает возросший интерес покупателей к дистанционному оформлению ипотеки. Сегодня в Ленинградской области чуть более 50% всех заявок поступают через сервис «ДомКлик». Сервис позволяет оформить ипотеку онлайн: от подачи заявки на кредит до расчётов и электронной регистрации сделки. Так же на площадке Домклик можно подобрать себе объект недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке. На текущий момент на площадке Домклик размещено более 30 тысяч объявлений как от частных лиц, так и от профессионалов рынка недвижимости. При входе в ДомКлик через Сбербанк Онлайн с помощью Сбер ID данные в заявке на ипотеку заполняются автоматически. Кроме этого, клиенты могут использовать «Цифровой профиль», который позволяет загрузить данные с портала Госуслуг и сократить время на предоставление информации в бумажном виде. Подписание документов, отправка их на электронную регистрацию сделки и безопасные расчеты проходят всего за 1 визит в отделение банка. В офисе безопасно: сотрудники используют маски и антисептик.

Евгений Козлов, заместитель директора Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«2020 год стал непростым для всех, и тем не менее Сбербанк ни на день не останавливал обслуживание клиентов и выдачу ипотечных кредитов. Благодаря господдержки и программам субсидирования от застройщиков Сбербанк предлагает минимальные процентные ставки на ипотеку, начиная от 0,1% годовых. Используя сервисы банка, такие как платформа «ДомКлик», электронную регистрацию и безналичные безопасные расчеты, наши клиенты проводят сделку всего за один визит в офис банка. И это лишь часть причин, по которым нас выбирают, и ещё один повод рекомендовать Сбер своим друзьям и знакомым».

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.