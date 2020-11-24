Выборжане и жители Тосно чаще остальных жителей Ленобласти выбирают смартфоны подороже

Автор: Артём Александров
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По данным аналитиков МТС, средняя стоимость купленных в области устройств за последний год выросла на 23% до 15 825 рублей.

Наиболее дорогие смартфоны предпочитают в Тосно, средняя стоимость выросла по сравнению с прошлым годом более чем на 40% и составила 17 900 рублей. На втором месте в рейтинге любителей гаджетов подороже оказались выборжане. Там средняя стоимость покупаемых смартфонов также составила чуть более 17 000 рублей. Третью строчку заняли жители Волосово, которые отдавали за гаджет в среднем 16 970 рубля.

Для большинства городов области рейтинг самых популярных моделей смартфонов примерно одинаков – лидирующие позиции занимают гаджеты средней ценовой категории китайских и корейских производителей. Исключение составила Гатчина – единственный крупный город региона, где в лидеры рейтинга попала «яблочная» модель —  Apple iPhone 11.

На сегодняшний день топ-5 популярных моделей в регионе выглядит так:

  • Samsung Galaxy A51
  • Samsung Galaxy A10
  • Xiaomi Redmi 8А
  • Xiaomi Redmi Note 8T
  • Honor 9А
«Мы видим, что у жителей Ленинградской области спрос на покупку смартфонов сместился в онлайн. Число заказов, которые ленинградцы сделали в интернет-магазинах, выросло более чем в 1,5 раза, при этом средняя стоимость устройств, заказанных в сети, стала больше на 15%. Более того, через интернет начали активно покупать аксессуары, которые раньше приобретали в розничных салонах. Вдвое выросли онлайн-продажи чехлов, смарт-часов и фитнес-браслетов, а также беспроводных наушников», — отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.
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