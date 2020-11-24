По данным аналитиков МТС, средняя стоимость купленных в области устройств за последний год выросла на 23% до 15 825 рублей.

Наиболее дорогие смартфоны предпочитают в Тосно, средняя стоимость выросла по сравнению с прошлым годом более чем на 40% и составила 17 900 рублей. На втором месте в рейтинге любителей гаджетов подороже оказались выборжане. Там средняя стоимость покупаемых смартфонов также составила чуть более 17 000 рублей. Третью строчку заняли жители Волосово, которые отдавали за гаджет в среднем 16 970 рубля.

Для большинства городов области рейтинг самых популярных моделей смартфонов примерно одинаков – лидирующие позиции занимают гаджеты средней ценовой категории китайских и корейских производителей. Исключение составила Гатчина – единственный крупный город региона, где в лидеры рейтинга попала «яблочная» модель — Apple iPhone 11.

На сегодняшний день топ-5 популярных моделей в регионе выглядит так:

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A10

Xiaomi Redmi 8А

Xiaomi Redmi Note 8T

Honor 9А