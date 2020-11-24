Из-за коронавирусных ограничений жители Санкт-Петербурга рискуют остаться без новогодних развлечений — в частности, без салюта.

2021-й год петербуржцы встретят без традиционного новогоднего салюта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга, пишут «Невские Новости».

Тому виной стали эпидемиологические правила, введенные Роспотребнадзором из-за коронавирусной пандемии. По этой же причине петербуржцы не встретятся в Дедом Морозом на Дворцовой площади в новогоднюю ночь. Тем не менее, горожан ждет новая новогодняя программа со звездами российской эстрады.