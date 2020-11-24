1 927 случаев коронавируса подтверждено в Сосновом Бору с начала пандемии

По данным на 23 ноября, с начала пандемии коронавирус подтвержден у 1 927 жителей Соснового Бора, за последние сутки — 40.

Как сообщает главный государственный врач города, всего выздоровели 889 жителей Соснового Бора, за последние сутки — 18 человек. Напомним, что город перешел в “желтую” зону по коронавирусу.

В Ленобласти за последние сутки выявлены 204 новых случая коронавируса, общее число заболевших – 15 702 человека. Выздоровели – 9 424. Статистика не учитывает информацию по Сосновому Бору из-за подчинения медицины атомграда к ФМБА.