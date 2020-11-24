Знакомые мальчика заявили, что его семья не выглядела неблагополучной.

Одноклассницы одного из мальчиков, который был заложником в квартире в Колпино, рассказали о его семье. По их словам, одноклассник был веселым и дружелюбным. Он всегда забирал младших братьев со школы. При этом он никогда не жаловался на родителей. Со стороны их семью трудно было назвать неблагополучной, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

24 ноября в Колпино мужчина захватил в заложники шестерых детей. Двоим из них он приходится биологическим отцом. Он удерживал заложников пять часов и угрожал топором. Мужчина уже сдался, дети освобождены. После осмотра врачи обнаружили у мальчиков симптомы ОРВИ и ссадины.