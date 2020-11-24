Более десяти автомобилей попали в аварию на 92-м километре внешнего кольца КАД.

Вечером 24 ноября на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

На 92-м километре внешнего кольца КАД столкнулись одиннадцать автомобилей. В результате пострадали два человека. Их состояние врачи оценивают как среднее. Авария произошла на скоростной магистрали в районе Кудрово. В результате образовалась пробка, которая растянулась на семь километров.