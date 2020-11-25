Количество врачей в Ленобласти растет, но растет и количество жителей

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленобласти Егор Власов рассказал региональным депутатам, как в регионе планируют бороться с дефицитом медицинских кадров

Среди озвученных мер поддержки — увеличение единовременной выплаты по программе «Земский доктор», так врачи будут получать по 1,5 млн рублей вместо одного миллиона, а фельдшеры – по 750 тыс. рублей, вместо 500 тыс. рублей.

Отметим, что в 2018 году меры соцподдержки по программе «Земский доктор» получило рекордное количество медиков — 124 врачей и 157 фельдшеров. Врачи получили по 1 млн рублей, фельдшеры – по 500 тыс. рублей. В 2019 году соцподдержку — получили 186 врачей и 58 фельдшеров. Им выплатили 215 млн рублей — по 1 млн врачам и по 500 тыс. рублей фельдшерам.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти в 2019 году сняли возрастной ценз при предоставлении единовременной денежной выплаты врачам и фельдшерам, которые переезжают на работу в сельскую местность либо в города с населением до 50 тысяч человек. Всего с начала реализации проекта в 2012 году выплаты получили почти тысяча специалистов.