«Фабрика процессов» заработала в Ленобласти

«Фабрика процессов Ленобласти» размещена на площадке «Кванториума» Кировского политехнического техникума и прошла аттестацию Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

На новой производственной площадке предприятия региона получат возможность обучать здесь своих сотрудников основам бережливых технологий. В дальнейшем полученный опыт они смогут применить на своем предприятии.

«Фабрика процессов» для обучения сотрудников из всех уголков и со всех предприятий Ленобласти основам бережливого производства открыта в рамах нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Решением комиссии фабрика и тренеры Ленобласти прошли аттестацию и допущены к проведению обучения.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились шесть предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”. Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф