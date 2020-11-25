Медики Ленобласти скоро смогут получать звание «Почетных работников»

Главных героев в борьбе с COVID-19 — медицинских работников предлагают поощрять званием «Почетный работник здравоохранения Ленобласти», к которому полагается премия — 50 тыс. рублей

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, на заседании постоянной комиссии по здравоохранению члены комиссии поддержали проект областного закона «О почетном звании Ленобласти «Почетный работник здравоохранения Ленобласти», инициированный депутатами Михаилом Макаровым, Олегом Петровым, Дмитрием Пуляевским и Александром Русских.

«Учреждение этого почетного звания особенно актуально в настоящее время, в период борьбы с пандемией, когда врачи, медсестры отдают все силы для лечения граждан, зачастую даже ценой своих жизней», — отметил один из соавторов законопроекта Александр Русских.

Проект областного закона разработан для поощрения работников здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи населению Ленинградской области.

Законопроект предусматривает присвоение нового почетного звания врачам, медсестрам, другим работникам системы здравоохранения Ленобласти, проявившим особое профессиональное мастерство, пользующимся авторитетом и уважением у населения и получившим признание профессионального сообщества, за личные заслуги в оказании гражданам медицинской помощи, сохранении жизни и здоровья граждан.

«Пандемия показала нам, что главные герои сегодняшнего дня — медики, — поддержал своего коллегу Олег Петров. — Я видел сам, в каких условиях работают эти люди. Медики месяцами не покидают «поле боя», не видят свои семьи. Учреждение звания «Почетный работник здравоохранения Ленобласти» — это то малое, что мы можем для них сделать».

Законопроект содержит положения, в соответствии с которыми лицу, удостоенному почетного звания, выдаются удостоверение и нагрудный знак, а также выплачивается единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей за счет средств областного бюджета Ленобласти. Согласно законопроекту почетное звание ежегодно может присваиваться не более чем трем лицам.

Отметим, что в Ленобласти за последние сутки (24 ноября) коронавирус подтвердился у 206 человек. Новые случаи заболевания не зафиксированы в Бокситогорском районе. Число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 60,1 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1,4 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 41,4 млн человек из общего числа заразившихся.