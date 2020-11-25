К Новому году цены повысятся на картофель, мясо и молочную продукцию.

Стоимость ингредиентов для оливье повысится на 40 %. Изменение цен станет заметным при подготовке стола к Новому году. Продукты дорожают по-разному. Петербуржцы заметят, что картофель подорожает на 20%, а мясо на 5%. Рост цен коснется также молочной продукции.

Доктор экономических наук Алексей Балашов заметил, что речь идет о розничных ценах. В магазине продовольственные товары будут стоить значительно дороже. Кроме того, не обойтись без традиционного подорожания перед праздниками, сообщают Невские новости.