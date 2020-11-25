В Санкт-Петербурге открылся Центр управления регионом. Он займется обращениями и пожеланиями горожан.

В Невской ратуше открылся Центр управления Петербургом. Это федеральный проект, который реализуется по всей стране по поручению президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Центр займется отслеживанием и обработкой заявлений, поступающих органам власти и различным учреждениям.