В Санкт-Петербурге перебегавшая дорогу женщина стала причиной ДТП

В результате происшествия водителя Kia госпитализировали с ушибом головного мозга.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, авария произошла ночью 26 ноября на Выборгском шоссе. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. В это время на неё двигался автомобиль Kia, водитель которого применил экстренное торможение и в него влетел Ford.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия от полученных травм, а водителя корейского автомобиля доставили в больницу.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.