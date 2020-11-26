Обвиняемая в убийстве супруга-рэпера в Санкт-Петербурге проходит психиатрическую экспертизу

Обвиняемая в убийстве своего супруга-рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в одном из учреждений Санкт-Петербурга, сообщил адвокат Юрий Авдеев.

«Сегодня не удалось организовать видео-конференц-связь из СИЗО с Кохал по ее иску о бездействии органов опеки, который рассматривает Смольнинский районный суд, из-за того, что сейчас она проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу», — сообщил Юрий Авдеев.

Он уточнил, что экспертиза проводится одним из медучреждений Санкт-Петербурга.

Иск Кохал к органам опеки города касается судьбы ее двухлетнего сына, который был определён в детдом, несмотря на заявления родственников о временной опеке.

По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу». Кохал задержали 31 июля. Фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже по совету адвоката обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.

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В октябре была задержана для допроса мать Марины Кохал Елена, а внук, который находился в это время с ней, изъят органами опеки. После обследования в больнице он был определён в учреждение для детей-сирот.