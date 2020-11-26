Арестованный за взятие в заложники 6 детей в Колпино является биологическим отцом 3 из них

Арестованный на два месяца по статье незаконное лишение свободы Денис Бельтюков, который удерживал шестерых детей в квартире в Колпино, является биологическим отцом троих из них, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Бельтюков имеет образование 9 классов, не работает, биологических детей у него трое», — говорится в сообщении пресс-службы судов города.

На суде по избранию меры пресечения следователь сообщил, что Бельтюков вину признал в полном объёме. Обвиняемый же пояснил судье Никулину, что с позицией следователя он не согласен, никого он не удерживал, дети просто находились дома. Детей и жену очень любит, хочет жить с ними.

Громкая история произошла накануне днём: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей.

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Ранее сообщалось, что он приходится биологическим отцом двум из них. Откуда же в квартире взялись другие дети, неясно. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.