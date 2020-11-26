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День Матери – один из самых теплых осенних праздников, когда принято поздравлять мам всех возрастов. В этот день каждой женщине особенно важно услышать теплые слова от своих сыновей и дочерей. Чтобы порадовать близкого человека, преподнести для него неожиданный подарок, можно заказать стильные букеты и цветочные композиции ко Дню Матери.

Букеты ко Дню Матери

Выбирая букет цветов на День Матери стоит внимательно ознакомиться с каталогом предложений. Например, можно заказать в подарок большой букет одноголовых роз любого оттенка. Не менее популярны букеты из кустовой хризантемы – пышные, легкие. Если мама любит экзотические цветы, она по достоинству оценит изысканные веточки гортензии, которых в букете может быть 3,5 или 7 штучек.

Также букеты ко дню матери могут состоять из следующих цветов:

одноголовая или кустовая роза;

тюльпаны;

альстромерия;

гортензия;

гвоздика;

лизиантус и многие другие.

В ассортименте магазина есть различные виды цветов, зелени, упаковочной бумаги и лент, чтобы каждая мама получила в свой праздник самую прекрасную цветочную композицию.

Уход за букетом

Чтобы букет простоял долгое время, необходимо правильно ухаживать за ним. Необходимо ежедневно менять воду в вазе, наливаю прохладную, отстоявшуюся воду из-под крана. Также букет нельзя ставить у батареи – так цветы быстро высохнут, однако и сквозняки также вредны срезанным растениям. Если мама получила в подарок цветочную композицию с использованием флористической губки, например, цветы в корзине или коробке, то необходимо периодически доливать воду на губку. Таким образом, цветы смогут простоять длительное время и будут напоминать маме о ее светлом празднике.

Заказ подарка

Оформлять заказ ко празднику всех мам лучше всего заранее, чтобы в назначенный день и час курьер доставил букет близкому человеку. Клиенты могут выбрать букет из предложенных вариантов или попросить собрать индивидуальный заказ, который будет включать цветы по желанию заказчика. Также дополнить подарок можно воздушными шарами с тематическими надписями, топперами, вкусными конфетами или открыткой. Чтобы заказать красивый и стильный букет ко Дню Матери, можно обратиться в цветочный магазин в СПб, где флористы подберут композицию на любой вкус и бюджет.