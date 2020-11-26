Жителей Ленобласти в течение 48 часов будут информировать о результатах теста на COVID-19

Губернатор Ленобласти потребовал от комитета здравоохранения информировать жителей Ленобласти, которые сдали тест на COVID-19, в течение 48 часов.
Для этого он настоятельно рекомендовал использовать для уведомления все доступные электронные средства коммуникации: смс, WhatsApp, электронную почту и другие.
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26.11.2020 80
Помимо этого, он поручил провести разъяснительную работу среди населения и объяснить, что телефонные консультации врачей с теми, кто сейчас лечится дома — самое оптимальное решение в случае не самого тяжелого течения заболевания.