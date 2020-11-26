Губернатор Ленобласти призвал не заниматься самолечением при борьбе с коронавирусом, отметив, что прием антибиотиков может привести к серьезным последствиям.

«Сейчас идет массовая скупка не только обычных, но и тяжелых антибиотиков. Они с помощью этих препаратов могут посадить печень, почки и всю иммунную систему. Нельзя заниматься самолечением с использованиям серьезных препаратов”, — предостерег Дрозденко.

Он отметил, что пациентов, которые проходят лечение дома, бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами. Напомним, что Ленобласть из резервного фонда российского правительства получила почти 70,6 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. На сегодняшний день уже заключены контракты на 55 млн рублей, все медикаменты должны прийти в середине декабря.