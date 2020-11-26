«Мы к этому готовы»: Лукашенко захотел углубить отношения с Россией  

Александр Лукашенко выразил желание «углубить» отношения с Россией. Свое желание он высказал на встрече с министром внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым в Минске.

«Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», – заявил Александр Лукашенко

Также Александр Лукашенко отметил, что Беларусь фиксирует попытки экономического и политического давления извне. Они должны быть исключены, ведь Республика заинтересована в сотрудничестве с другими странами.