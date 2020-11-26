У жителя Отрадного угнали Toyota Camry за 1,3 млн рублей

В полицию Кировского района 25 ноября обратился 31-летний житель Отрадного. У него угнали перламутровую Toyota Camry 2016 года выпуска.

Автомобиль был припаркован у девятиэтажного дома на улице Зарубина. У воров было 48 часов на похищение автомобиля. Автовладелец оценил свой ущерб в 1,3 млн рублей.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.