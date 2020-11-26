ГАУ «Леноблгосэкспертиза» выдала положительное заключение на первый этап проекта строительства инфраструктуры в Сайменском микрорайоне Выборга, где находятся участки для многодетных семей.

В Сайменском микрорайоне города Выборга в Ленобласти построят улицы и проезды. Также там обустроят сети наружного освещения и дождевой канализации. Об этом говорится на сайте областного правительства.

Как известно, в этой части города расположены участки для многодетных семей. ГАУ «Леноблгосэкспертиза» уже дала согласие на первый этап проекта строительства инфраструктуры в данном микрорайоне. Все строительные работы проведут за счет регионального бюджета. Они начнутся в 2021 году.