В Ленобласти могут отменить ограничения, подготовленные на новогодние праздники

Правительство Ленобласти заявило, что может разрешить массовые новогодние празднества. Все зависит от эпидемиологической обстановки.

В случае разрешения на проведение массовых гуляний на новогодние праздники, правительство края подготовит соответствующее постановление, в котором будут содержаться рекомендации гражданам.

Вероятно, что при улучшении обстановки, связанной с распространением коронавируса, в регионе позволят также работать кафе и ресторанам в новогоднюю и рождественскую ночь. Однако только в определенные часы.