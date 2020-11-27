В Санкт-Петербурге задержали возможного серийного педофила

По рассказу одной из жертв, мужчина прикинулся девочкой-подростком, заманил к себе девочку, избил её и растлил.
По информации телеграмм-канала Mash на Мойке, мужчина по имени Александр создал страничку в соцсетях, где представлялся своим жертвам девочкой Соней.
Отмечается, что, таким образом, он заманил к себе в коммуналку 14-летнюю девочку, избил ее и растлил. После всего, мужчина отвёл ребёнка в метро и пригрозил убить, если она расскажет о случившемся с ней.
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