В Санкт-Петербурге задержали возможного серийного педофила

По рассказу одной из жертв, мужчина прикинулся девочкой-подростком, заманил к себе девочку, избил её и растлил.

По информации телеграмм-канала Mash на Мойке, мужчина по имени Александр создал страничку в соцсетях, где представлялся своим жертвам девочкой Соней.

Отмечается, что, таким образом, он заманил к себе в коммуналку 14-летнюю девочку, избил ее и растлил. После всего, мужчина отвёл ребёнка в метро и пригрозил убить, если она расскажет о случившемся с ней.

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Сотрудники полиции, задержавшие мужчину, обнаружили у него в телефоне еще несколько подобных переписок с детьми. Не исключено, что с кем-то из них он тоже встречался.