Россияне назвали «комфортную» пенсию, а эксперт развеял их надежды

Как сообщает Anews, большинство россиян в качестве «комфортной» рассматривают пенсию в 100 тысяч рублей ежемесячно.

Точный размер желаемой пенсии зависит от профессии. Наиболее скромными запросами отличаются медицинские работники, педагоги и сотрудники общепита. Им будет достаточно 40-50 тысяч рублей в месяц.

Пенсию в 100 тысяч рублей хотят получать программисты, финансисты и строители. По мнению генерального директора НПФ «Сбербанка» Александра Зарецкого, на государственную пенсию не смогут реализовать свои планы ни те, не другие.