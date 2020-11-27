Дебошир отобрал пачку рецептов у терапевта в больнице Кировска

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Кировского района Ленинградской области 26 ноября обратился терапевт районной больницы. Он столкнулся с неадекватным мужчиной, укравшим пачку рецептов.

В кабинет к врачу ворвался 48-летний мужчина по имени Сергей. Он был не сдержан в словах и проявлял беспричинную агрессию. В какой-то момент он выхватил у терапевта пачку рецептов и убежал.

Посетители больницы видели, как дебошир уехал от учреждения на «Ладе» зеленого цвета.

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27.11.2020 31
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