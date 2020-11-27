Поезд насмерть сбил пьяного мужчину на станции Тосно

Сообщение о смерти человека у железнодорожной станции Тосно поступило в транспортную полицию 26 ноября около 21.20.

Пьяный мужчина попытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист подал предупредительный сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Человек скончался на месте, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

В настоящее время личность погибшего устанавливается, на вид ему 50-60 лет.

Ранее мы рассказывали, что полиция спасла женщину, которая хотела прыгнуть под поезд на станции Рахья.