Неизвестный вынес миллион рублей из дома во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 26 ноября обратился 54-летний житель поселка Западная Лица. Он сообщил, что в его дом забрался неизвестный.

По словам потерпевшего, неизвестный, отжав стеклопакет, забрался внутрь и вскрыл сейф на втором этаже дома. Оттуда он забрал миллион рублей, и скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает вора.

Ранее мы рассказывали, что в Федоровском домушник вынес из дома драгоценности почти на 2,5 млн рублей. В списке похищенного оказались 35 предметов: часы Longines, Rado и Sokolov, золотые украшения с различными драгоценными камнями.