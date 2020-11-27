В России ввели единый телефонный номер “122” по коронавирусу

На сегодняшний день к работе по запуску единого телефонного номера “122” по коронавирусу подключились 27 регионов. В их числе — Петербург.

Единый номер “122” позволит централизовать звонки в колл-центрах и организовать оперативную маршрутизацию поликлиник, служб скорой помощи и в целом медицинской системы.

Вам будет интересно Александр Дрозденко призвал не заниматься самолечением при коронавирусе Губернатор Ленобласти призвал не заниматься самолечением при борьбе с коронавирусом, отметив, что прием антибиотиков может привести к серьезным последствиям. Он отметил,... 26.11.2020 143

Виц-премьер Дмитрий Чернышенко надеется, что главы регионов включаться в процесс организации работ центров и их контроль. Федеральный центр готов оказать финансовую и техническую поддержку.