Лжесотрудник банка украл 2,6 млн рублей у пенсионерки из Ивангорода

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Кингисеппского района 26 ноября обратилась 75-летняя жительница Ивангорода. Ее обокрал лжесотрудник банка.

Женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка». Мошенник звонил пенсионерке в течение 10 дней и утверждал, что с ее счета якобы пытаются похитить сбережения.

Чтобы остановить операции, пострадавшая пятью переводами через банкомат отправила злоумышленнику в общей сложности 2,6 млн рублей.

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27.11.2020 44
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