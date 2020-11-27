Лжесотрудник банка украл 2,6 млн рублей у пенсионерки из Ивангорода

В полицию Кингисеппского района 26 ноября обратилась 75-летняя жительница Ивангорода. Ее обокрал лжесотрудник банка.

Женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка». Мошенник звонил пенсионерке в течение 10 дней и утверждал, что с ее счета якобы пытаются похитить сбережения.

Чтобы остановить операции, пострадавшая пятью переводами через банкомат отправила злоумышленнику в общей сложности 2,6 млн рублей.