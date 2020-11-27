В Выборге готовятся приступить к строительству путепровода в промзоне Лазаревки. Этот вопрос обсудят с местными жителями.

В Выборге готовятся к строительству путепровода в промзоне поселка Лазаревка. 30 ноября в 11:00 в малом зале совета депутатов МО «Город Выборг» проведут общественные слушания на эту тему, пишет «Реквизит».

Строительство виадука является актуальным вопросом для местных жителей: уже долгое время выборгские автомобилисты мучаются, простаивая в пробках на переезде и теряя драгоценные часы. Путепровод должен решить эту проблему и упростить жизнь местным водителям.