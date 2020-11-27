У бывшего сотрудника ГИБДД Всеволожского района отобрали внедорожник, купленный на «сомнительные доходы»

Автомобиль Toyota Highlander оказался дороже, чем совокупный доход бывшего командира отдельной роты ДПС ГИБДД по Всеволожскому району и его супруги.

Всеволожский городской суд принял решение обратить в пользу государства автомобиль Toyota Highlander, принадлежащий экс-полицейскому. Внедорожник оценен в 1,4 млн рублей и будет продан на торгах. С требованием изъять машину в суд обратилась прокуратура.

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По данным прокуратуры, семья бывшего сотрудника ГИБДД в 2018 году купила новый автомобиль Toyota Highlander на сумму, превышающую их совокупный законный доход. В ходе судебного заседания экс-командир и его супруга исковые требования признали в полном объеме.