Фото: пляж Соснового Бора покрыли мертвые моллюски

Как сообщает издание «Маяк. Сосновый Бор», городской пляж в Сосновом Бору снова покрыт раковинами двустворчатых моллюсков. Это второе подобное явление за 2020 год. Первый раз это произошло летом.

Вам будет интересно Экологическое ЧП на Камчатке произошло из-за природных факторов Как сообщает interfax.ru со ссылкой на вице-президента РАН Андрея Адрианова, причиной гибели животных на Камчатке стал так называемый «красный прилив»... 23.10.2020 298

Подобная гибель моллюсков в ноябре уже наблюдалась возле фортов «Шанц» и «Риф» в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. По данным городского комитета по природопользованию, причина явления – в выделениях сине-зеленых водорослей.

Сравнительно теплая осень создала благоприятные условия для их цветения. И выделения водорослей делают воду токсичной.