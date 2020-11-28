Фото: новую спортивно-досуговую площадку открыли в Рахье

В Рахье Всеволожского района 27 ноября открылась спортивно-досуговая площадка на территории, примыкающей к местному Дому Культуры.

Зону оборудовали игровым городком, качелями, напольными шахматами и баскетбольной стойкой. Поставлены скамейки, урны и деревянные ярмарочные домики для массовых мероприятий в будущем.

Так поселение впервые приняло участие в федеральной программе благоустройства «Формирование комфортной городской среды». Местная администрация планирует участвовать в программе и в 2021 году.