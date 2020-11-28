Ноутбуки, iPhone и ценности на 270 тыс. украли из квартиры в Гатчине

На телефон экстренных служб 112 поступило сообщение 27 ноября около 09:30 о краже из квартиры девятиэтажного дома на улице Чехова в Гатчине.
Дверь квартиры была не заперта, и ночью в нее проник вор. Его добычей стали два ноутбука, iPhone, пара наручных часов и золотой браслет. Ущерб 38-летнего владельца составил более 270 тысяч рублей.
По факту кражи в крупном размере с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело.
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