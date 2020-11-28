Ленинградцы могут пожаловаться на скорую помощь на госуслугах   

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в России на Едином портале госуслуг появилась возможность сообщить о проблемах при вызове скорой помощи.

Подробная инструкция о том, как воспользоваться сервисом и оставить жалобу – по ссылке. Для этого нужно зарегистрироваться на «Госуслугах» и заполнить электронное обращение. Ответ будет получен либо в личном кабинете, либо по электронной почте.

Если проблема не будет оперативно решена силами медицинского учреждения, пользователю необходимо поставить низкую оценку. Тогда в учреждение будет направлена проверка.