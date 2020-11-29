За минувшие сутки 37 043 жителя Санкт-Петербурга сдали тест на COVID-19.

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге 37 043 человека прошли тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из данных оперштаба.

На данный момент под наблюдением врачей находятся 2206 пациентов. 31 из них пребывают в обсерваторе, 1789 — контактные, другие — на карантине. По номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, обратились 1470 жителей Северной столицы.