С начала пандемии в администрации Санкт-Петербурга коронавирусом заразились 7 % сотрудников.

Стало известно, сколько чиновников Смольного успело заразиться коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Как пишут «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного, за это время COVID-19 подхватили 7 % сотрудников петербургской администрации.

Предельное число сотрудников администрации Санкт-Петербурга составляет 618 человек. Соответственно, вирусом переболели около 43 сотрудников. Сейчас из соображений безопасности часть чиновников перевели на удаленную работу, все совещания проводятся в онлайн-формате.